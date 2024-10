Les moyens de faciliter les conditions de travail des écoles tunisiennes dans plusieurs pays arabes et le projet de consulat numérique, ont été au centre de deux réunions tenues par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, les 16 et 18 octobre courant, avec, respectivement, le ministre de l’Éducation et le ministre des Technologies de la Communication.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer la coordination entre les ministères tunisiens, afin de fournir de meilleurs services aux diasporas tunisiennes à l’étranger et faciliter leur intégration dans les pays d’accueil, indique un communiqué publié, ce vendredi.

Lors de sa rencontre avec le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, et la délégation qui l’accompagnait, le ministre des Affaires étrangères a examiné les moyens permettant de faciliter le travail des écoles tunisiennes à Tripoli (Libye), Doha (Qatar) et Mascate (Oman).

L’objectif est d’améliorer les programmes scolaires et de promouvoir l’enseignement de la langue arabe pour les nouvelles générations.

D’autre part, l’avancement du projet de consulat numérique, visant à simplifier et à rapprocher les services aux citoyens tunisiens dans le cadre d’une meilleure gouvernance consulaire ont été au centre de la rencontre de Mohamed Ali Nafti avec le ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi.