Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi s’est entretenu, mardi, avec le ministre de l’Economie, des Finances et de la promotion de l’Investissement Ali Kooli au sujet de diverses questions relatives au financement de l’activité du MAE.

L’entretien a eu lieu en marge d’une réunion sur le démarrage officiel des concertations bilatérales sur les programmes de financement et les priorités du partenariat avec l’Union européenne 2021-2027, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Othman Jerandi a souligné ” l’importance de la question de l’assurance maladie internationale des diplomates et agents administratifs à l’étranger “, notamment dans les ” régions où se répandent les épidémies et autres maladies difficiles qui nécessitent une prise en charge médicale urgente “.

Les deux ministres ont, en outre, évoqué la possibilité d’étendre la présence diplomatique et consulaire tunisienne dans le monde ” en optant pour de nouveaux bureaux peu coûteux qui permettent une plus grande représentation de la Tunisie dans diverses régions “, en particulier dans ses espaces d’appartenance géostratégique en Afrique, Asie et Amérique Latine.

Ces nouvelles représentations seront à même d’apporter de nouvelles perspectives aux niveaux de l’investissement, du Commerce et de la coopération internationale, ont-ils ajouté.

Ils ont, par ailleurs, fait remarquer que les frais de missions à l’étranger des diplomates et des fonctionnaires de l’Etat ” sont insuffisants “, ce qui ” pousse les cadres de l’Etat à refuser des missions ” ; soulignant à cet effet que ces frais doivent être révisés pour permettre à la Tunisie de prendre part aux rencontres et événements importants.

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la promotion de l’Investissement a dit comprendre les préoccupations du ministère des Affaires étrangères et affirmé sa disposition à étudier ces propositions.