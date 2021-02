2021, année du sommet de la Francophonie est l’occasion de valoriser des initiatives portés par des médias, des journalistes autour de nouveaux formats culturels et d’informations que l’Institut français de Tunisie (IFT) accompagne dans le cadre d’un programme d’appui aux contenus francophones dans les médias.

Pour commencer l’année, l’Institut français de Tunisie a annoncé le nouveau projet Ma vie en VF, la Tunisie, la francophonie et moi.

Produit par Tunisia podcasts et Raouia Kheder, cette série de podcasts autour de la francophonie, diffusée à raison de deux fois par mois, se décline en conversations et petits récits. Des tranches de vie racontées, des souvenirs partagés, des regards posés et des réflexions menées sur notre rapport à la langue française.

A travers les témoignages de diverses figures publiques tunisiennes, #Ma_vie_en_VF est un nouveau format soigneusement adapté à nos nouveaux modes de vie à suivre et à débattre sur le lien suivant https://many.link/mavieenvf