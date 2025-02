L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) ont annoncé l’ouverture des candidatures pour la 18ᵉ édition du Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction (édition 2025). La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juillet 2025.

Créé en 2007, ce prix vise à récompenser l’excellence dans la traduction d’œuvres littéraires ou en sciences humaines et sociales du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français. Il met en lumière les efforts des traducteurs qui contribuent au dialogue interculturel.

Les candidatures sont ouvertes aux traducteurs et traductrices répondant aux critères définis par le règlement du prix, ainsi qu’aux universités, instituts d’enseignement supérieur, centres d’études et de recherche du monde arabe et de l’espace francophone. Les associations et unions nationales des deux domaines, ainsi que les personnalités éminentes dans les domaines de la traduction et de l’arabisation en plus des maisons d’édition, peuvent également déposer leurs candidatures.

Toutes les informations relatives aux conditions et aux procédures de candidature sont disponibles sur le lien suivant : httpss://ow.ly/rqlp50UQh0e.

Rappelons que le Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction 2024 a été décerné à l’écrivaine Souad Labbize (Algérie-France-Tunisie) pour sa traduction en français du roman Nazilat Dar Al-Akabir de l’autrice tunisienne Amira Ghenim (Éditions Philippe Rey – France / Barzakh – Algérie, 2024). Ce roman retrace plus de cinquante ans d’histoire de la Tunisie, de la lutte pour l’indépendance à la révolution de 2011, tout en mettant en lumière les questions liées à la femme.