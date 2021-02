La sélection tunisienne de handisport a remporté trois médailles, 2 or et 1 bronze, au championnat international Fazaa de handisport, organisé à Dubai (Emirats Arabes Unis) du 7 au 14 février courant.

Les deux médailles d’or ont été décrochées par Walid Ktila dans la course des 100m sur chaise roulante et par Mohamed Farhat au saut en longueur (T38).

Abbes Saidi a obtenu le bronze des 1500m (T38).

La sélection nationale représentée par cinq athlètes, Raouaa Tlili (disque et poids (F41), Walid Ktila (100 et 800m sur chaise roulante (T34), Mohamed Farath (100 et 400m et saut en longueur T38) et Sonia Mansour (100m et 400m, catégorie (T38), se prépare pour les prochaines échéances internationales, notamment, les jeux olympiques de Tokyo 2020.