La direction de l’ES Metlaoui a demandé de convoquer une réunion d’urgence avec les responsables de la Compagnie des Phosphates de Gafsa pour examiner la situation financière critique de l’équipe et débourser une partie de la subvention allouée à l’association, laquelle se monte à 400 000 dinars, afin de rembourser les dus des joueurs et du staff technique et faire quelques recrutements, annonce le club sur sa page officielle Facebook.

Le président du club, Mohamed Dinari, affirme, dans une lettre adressée au gouverneur de Gafsa, qu’en cas de non satisfaction des demandes, l’équipe ne reprendra pas les entraînements et le comité directeur présentera sa démission en raison de l’impossibilité de travailler dans de telles circonstances.

A noter que l’ES Metlaoui avait terminé la phase aller du championnat de la Ligue 1 professionnelle de football à la 10ème place avec 14 points, pour 4 victoires, 2 nuls et 7 défaites.