En ce mois de février, et alors que nous ne sommes toujours pas incités à nous rapprocher, l’Institut Français de Tunisie (IFT) ouvre ses portes aux artistes à l’occasion d’un Salon exceptionnel destiné à la vente des œuvres qu’ils choisiront d’exposer les 26 et 27 février.

L’occasion faisant l’exception, ils offriront également à côté de leurs œuvres choisies, une production unique, d’une pièce ou d’une série limitée, à un prix accessible à celles et ceux amateurs.es d’art qui n’ont pas les moyens d’y accéder Mais avant cela, la ruée vers l’art commencera dés le 5 février avec le vernissage “20-22, avenue du Graff”, une belle prise d’assaut artistique par des graffeurs qui investissent les murs de l’Institut, intérieurs comme extérieurs.

Le 15 février, une table-ronde via zoom propose des regards croisés de jeunes commissaires sur l’art contemporain du continent : ses esthétiques, ses marchés en développement, ses perspectives.

Et aussi nos rencontres “ID’BA”, des lectures, du cinéma et des moments forts à l’instar de la soirée “Hommage à Gilbert Naccache” le 22 février.2021.

Rendez-vous également à Sousse et à Sfax, où les artistes sont invités à “faire le mur” en s’exprimant librement, à déambuler dans le jardin de la Maison de France pour y (re)découvrir artisans et créateurs de toutes spécialités, et à s’évader l’espace de quelques heures dans des univers cinématographiques différents.

Les règles sanitaires seront rigoureusement respectées pour préserver la santé de tous informe l’IFT, sachant que sa programmation reste accessible à distance également.