Une rencontre-débat avec Fathi Triki, philosophe et universitaire, autour de son dernier livre “Philosopher en terre d’islam”, édité en 2025 chez Nirvana Editions, est prévue ce jeudi 8 mai, à la Médiathèque de l’Institut Français de Tunisie (IFT).

“Philosopher en terre d’islam” a été présenté au stand de Nirvana à la Foire internationale du Livre de Tunis, tenue dans 39ème édition du 25 avril au 04 mai 2025.

Organisée en collaboration entre l’IFT et la libraire AlKitab, cette nouvelle rencontre avec l’auteur s’inscrit dans le cadre du cycle “Kteb Tounsi”.

Ce rendez-vous littéraire sera modéré par Mohamed Cherif Ferjani, politologue et islamologue. Une séance de dédicace est également au menu.

“Philosopher en terre d’islam” : Ce livre se propose de contribuer à l’étude de la situation et du statut de la philosophie dans les pays du monde musulman. Il essaye de mettre en lumière les grandes orientations de la chose philosophique, son évolution et les faiblesses qui surgissent dans sa pratique, au niveau de l’éducation et dans la société civile. En même temps, il trace et élabore des scenarii de dépassement de ces faiblesses, et montre les possibilités du progrès de la réflexion philosophique en tenant compte de la spécificité des cultures des pays en question et des exigences de la civilisation islamique elle-même.

Professeur émérite de philosophie contemporaine à l’Université de Tunis, Fathi Triki est également titulaire de la Chaire UNESCO de philosophie pour le monde arabe. Il a étudié en France, où il a obtenu son doctorat sous la direction de Paul Ricoeur, et s’est spécialisé dans les questions liées à l’identité, à la modernité, à la pensée islamique et à l’esthétique.

Triki a consacré une grande partie de son œuvre à réconcilier la tradition philosophique arabe avec la pensée moderne et occidentale. Il milite pour une philosophie du dialogue et une lecture critique de l’héritage culturel arabe à la lumière des défis contemporains (droits de l’homme, démocratie, éthique…).

Auteur prolifique, il a publié de nombreux ouvrages en arabe et en français, notamment sur l’art, la culture, la politique et la religion. Il est aussi une figure majeure du renouveau philosophique en Tunisie postrévolutionnaire.