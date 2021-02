L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), dans son communiqué rendu public à l’issue de la réunion du comité administratif, mardi 2 février 2021, affirme que la crise politique en Tunisie menace désormais l’Etat même et sa sécurité. La crise actuelle a mis en jeu la crédibilité de l’Etat à l’étranger et accroîtra la crise sanitaire et la détérioration de la situation sociale.

Le dernier remaniement ministériel n’a pas pris en considération l’avis de certaines parties concernant des noms proposés, note le syndicat. L’UGTT dénonce par la même occasion les tentatives de certaines parties visant à mettre en échec son initiative.

L’UGTT souligne d’autre part son attachement à poursuivre son rôle à l’échelle nationale visant à préserver l’unité de l’Etat, ses structures et la protection des intérêts et des droits des différentes catégories sociales.

Seulement, les syndicalistes de l’UGTT doivent savoir qu’on n’est plus dans les années 50 du siècle dernier.