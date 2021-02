Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) ont convenu d’assurer plus de coordination afin d’accélérer la mise en place d’un nouveau mécanisme d’octroi de prêts sociaux aux artisans touchés par la crise de Covid-19.

Ce mécanisme favorisera la réduction des délais d’obtention des crédits à des conditions avantageuses et simplifier les procédures administratives, selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, au cours d’une séance de travail tenue, mardi 2 février 2021, en présence du directeur général adjoint de la BTS, Khalifa Sboui, le directeur général de l’Office national de l’artisanat (ONAT), Fawzi Ben Halima, et le président de la Fédération nationale de l’artisanat, Salah Amamou.

Ammar a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des mesures gouvernementales adoptées au profit des artisans afin de leur permettre de faire face aux répercussions de la crise de Covid-19, notamment, le point relatif au mécanisme d’augmentation de la ligne de financement de l’argent en circulation d’un montant de 10 MD, au profit des artisans.

Cette réunion a permis également d’annoncer la création d’un comité mixte composé de cadres de la BTS et de l’ONAT afin d’étudier les dossiers des crédits accordés aux artisans, et ce, aux niveaux national et régional.