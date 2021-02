La Société AeTECH a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2020.

Chiffre d’Affaires :

Au 31/12/2020, le chiffre d’affaires de la société Aetech s’élève à 6 174 mTND.

La société a réalisé une diminution du chiffre d’affaires de 14% par rapport à la même période en 2019 expliquée par le ralentissement de l’activité suite à la propagation de la pandémie « Covid-19 ».

Le chiffre d’affaires de l’activité “Solutions” de 2 160 mTND, en baisse de 15% par rapport au 4ème trimestre 2019.

Cette diminution est expliquée par :

– Quasi-arrêt des activités de nos partenaires et fournisseurs.

– Des projets entamés et non clôturés à cause du confinement qui a été imposé sur l’ensemble des pays et des territoires sur lesquelles nous œuvrons.

– Report des investissements de nos principaux clients.

L’activité Distribution a enregistré une diminution de 13% par rapport à 2019 due essentiellement au ralentissement de l’activité pendant la période de confinement « Covid-19 ».

Charges d’exploitation :

Les charges d’exploitation (hors amortissements et provisions) d’Aetech ont été maitrisées en 2020 de 9% par rapport à 2019 et sont passées de 6 722 mTND au 31/12/2019 à 6 112 mTND au 31/12/2020.

EBITDA :

Au terme du quatrième trimestre de l’année, la marge d’Ebitda est positive et s’établit à 1% contre 6,3% en 2019.

Charges financières :

Les charges financières nettes d’Aetech ont diminué de 8%. Elles sont passées de 316 mTND en 2019 à 290 mTND en 2020