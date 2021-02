L’Agence française de la transition écologique a lancé, le 20 janvier 2021, en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée (UPM) et le Plan Bleu, la 3ème édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée.

Ce concours a pour objectif ” d’inciter les territoires à s’adapter au changement climatique et de rappeler l’urgence du passage à l’action en matière de lutte contre les changements climatiques et l’importance du partage d’expérience pour inspirer, innover et mobiliser les territoires, ont précisé les organisateurs sur le site de l’UPM.

Ouvert jusqu’au 15 avril 2021, ce concours permet “d’identifier et de mobiliser tous les acteurs de l’adaptation, au changement climatique issus des territoires littoraux, urbains et ruraux du pourtour méditerranéen”.

La remise des Trophées est prévue en juin 2021, à l’occasion de la Conférence européenne de l’adaptation au changement climatique (European Climate Change Adaptation conférence (ECCA), à Bruxelles.