Le premier jour des soldes d’hiver 2021 a déçu à la fois les commerçants et les consommateurs, les premiers à cause de la faible affluence des acheteurs et les seconds en raison de la faiblesse des réductions, surtout face à la détérioration du pouvoir d’achat, aggravée par la pandémie du coronavirus.

Pour le premier jour des soldes d’hiver qui se poursuivront durant 6 semaines, l’affluence des consommateurs, telle que constatée au centre-ville de Tunis, était comparable à celles des jours ayant précédé les soldes. Les consommateurs se contentant de contempler les vitrines pour avoir une idée des réductions et de l’offre exposée, sans grand intérêt, sauf pour certaines grandes enseignes internationales qui ont tout de même, réussi à attirer une affluence respectable. Ces enseignes en majorité installées sur l’avenue Habib Bourguiba ont aussi veillé, dès l’ouverture de leurs portes, à faire respecter le protocole sanitaire (distanciation physique, port obligatoire des masques, gel désinfectant et prise des températures).

Des remises décevantes

La plupart des clients interrogés par l’agence TAP se disent mécontents quant aux remises appliquées par les commençants.

C’est le cas de Moez, élève, pour qui “les soldes ne sont qu’une méthode de marketing pour attirer les clients. Je déambule depuis le matin et je n’ai rien pu acheter, vu la faiblesse des réductions”.

Idem pour Rim (fonctionnaire): ” j’attendais les soldes pour acheter un manteau mais je suis surprise de constater qu’il n’existe pas de manteaux parmi les articles exposés. Je pense que les commerçants les ont retirés pour les exposer ultérieurement “.

D’autres clients ont choisi les enseignes connues pour faire leurs achats. Yamina (enseignante) indique qu’elle réserve souvent un budget pour la saison des soldes et qu’elle opte toujours pour les enseignes connues qui appliquent de vraies réductions. Elle dit également préférer faire ses achats durant les premiers jours des soldes avant l’épuisement des stocks disponibles.

Quant à Souad, Tunisienne résidente en France, elle faisait en route pour une consultation médicale mais a voulu se faire une idée des soldes en Tunisie pour les comparer aux soldes en France. Elle se dit déçue par la qualité de l’offre mais aussi des réductions affichées, estimant qu’aucune comparaison n’est possible avec les soldes en France.

Fonctionnaire célibataire, Faten a voulu profiter des soldes pour faire quelques achats en prévision de son mariage. Et contrairement aux autres consommateurs rencontrés, elle a exprimé une certaine satisfaction par rapport aux soldes qui lui ont permis de dénicher certaines pièces à des prix corrects.

Du côté des commerçants, la déception également

Chokri, responsable d’une boutique de prêt-à-porter, a considère que ” les soldes sont entrés dans les habitudes de consommation des Tunisiens qui en profitent pour faire des achats à des prix acceptables et y consacrent un certain budget “. Toutefois, il fait remarquer que “les soldes de cette année diffèrent de ceux des années précédentes”, en termes d’affluence en tout cas pour le premier jour des soldes, mais qu’il juge “tout à fait normal face à l’instabilité politique et économique dans le pays et la crise sanitaire”.

Pour d’autres commerçants, ” l’affluence durant le premier jour ne reflète généralement pas la tendance des ventes mais que celles-ci ont trop baissé durant les dernières années en raison de la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens qui s’est aggravée cette année avec la pandémie “.

Il y a des vraies soldes en Tunisie (ODC)

Le président de l’Organisation de défense du consommateur (ODC), Slim Saadallah, indique à l’agence TAP qu’on peut parler de véritables soldes en Tunisie d’autant plus qu’un grand nombre de commerçants y ont adhéré pour commercialiser leurs marchandises dans ce contexte délicat que connaît le pays et la régression du pouvoir d’achat “.

Saadallah invite les Tunisiens à opter pour les boutiques qui offrent des réductions importantes (entre 30% 70%), une bonne qualité de produits et qui respectent surtout les exigences sanitaires.

Par Il appelle tout consommateur qui constate des manquements quant à la qualité des produits ou la valeur des réductions, à faire des réclamations sur le numéro vert ” 80100190 ” relevant de la direction du contrôle économique du ministère du commerce ou à contacter l’ODC sur le 71790790.

Le président de la Chambre nationale de commerçants de prêt-à-porter, Mohsen Ben Sassi, espère que la saison des soldes d’hiver pourra instaurer une dynamique commerciale.

” Le confinement sanitaire général décrété en mars 2020 et la persistance de la crise sanitaire ont fortement impacté les commerçants, tous secteurs confondus, dont certains sont aujourd’hui menacés de faillite en l’absence de mesures de soutien de la part de l’Etat”, dit-il. Mais il considère que ” les soldes d’hiver peuvent apporter une petite dose d’oxygène à un secteur qui étouffe et permettre aux commerçants de réaliser quelques bénéfices”.

Par ailleurs, il souligne que “les réductions appliquées dépassent parfois celles fixées par la loi n 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale, ce qui reflète la volonté des commerçants de vendre leurs produits”.

Il appelle les citoyens à profiter des soldes, tout en respectant les protocoles sanitaires.