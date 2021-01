Le ministère du Commerce et du développement des exportations a indiqué dans un communiqué publié jeudi à Tunis, que la saison des soldes d’hiver commence à partir de 29 janvier 2021 et se poursuit jusqu’au 11 mars 2021 (6 semaines ), et ce en réponse aux demandes des professionnels.

Le ministère du commerce appelle les commerçant à faire réussir la saison des soldes et à veiller à appliquer les dispositions de la loi n°40 de l’année 1998, régissant les techniques de vente et la publicité commerciale, vu l’importance de cette saison et son impact positif sur la vie économique et le pouvoir d’achat du citoyen.

Le ministère a rappelé de l’impératif de déposer les déclarations à cet effet auprès des directions régionales du commerce, de s’engager à ce que les remises déclarées qui ne soient pas inférieures à 20%, d’afficher les réductions sur les vitrines et de signaler les marchandises concernées par les soldes, de manière claire.