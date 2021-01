L’incubateur des startups “Z-Ciel” de l’Université internationale de Tunis (UIT) a été inauguré, mercredi 27 janvier 2021, par le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, Mohamed Fadhel Kraiem.

Cet incubateur devrait jouer un rôle dans le développement du tissu économique des startups en s’appuyant sur les nouvelles technologies dans les différents domaines (commerce électronique, agriculture, Fintech…), ce qui permettra de soutenir la position de la Tunisie dans le monde de la technologie (Internet des objets, Cloud, 5G, Big Data…), selon Kraiem.

Il a également, souligné l’importance de ce projet dans le renforcement du climat de l’innovation et de la recherche scientifique, faisant remarquer que l’incubateur s’aligne sur les orientations stratégiques du ministère soutenant l’initiative privée et l’innovation à travers le projet “Smart Tunisia” visant à faire de la Tunisie une destination de choix pour les investissements et une plateforme pour les startups à l’échelle africaine et mondiale.

A cet égard, la loi relative aux startups “Startup Act” a contribué depuis sa promulgation, à la création d’une dynamique d’investissement avec 401 labels startup octroyés depuis, a-t-il dit, notant que ce nombre devrait passer à 1 000 labels durant les 5 prochaines années avec la création de 10000 postes d’emploi.

Et d’ajouter qu’outre le cadre réglementaire, le ministère œuvre à mettre en place les mécanismes de financement et d’accompagnement au profit des startups à travers la création du Fonds des fonds et des fonds d’investissement spécialisés.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que la Tunisie a entamé les préparatifs pour le lancement des services 5G prévu pour 2022, en donnant la possibilité aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications de procéder aux expérimentations nécessaires et d’effectuer des projets pilotes dans certaines régions, et en permettant aux différents acteurs du secteur (startups, laboratoires de recherche et développement, universités…), de développer des applications et des systèmes adoptant la 5G.

“La Tunisie dispose des atouts et des compétences nécessaires pour être en phase avec les évolutions technologiques mondiales et faire de la numérisation une base pour un modèle économique reposant sur la connaissance et l’innovation “, a-t-il conclu.