City Cars KIA annonce des performances commerciales réalisées en 2020. Malgré une année tumultueuse marquée par beaucoup d’incertitudes liées à la crise sanitaire, City Cars KIA a pu réaliser une croissance notable de ses ventes et une amélioration de sa part de marché, lit-on sur son site web.

A fin 2020, 4 864 véhicules particuliers KIA ont été immatriculés sur le marché local, permettant à la marque sud-coréenne en Tunisie de se maintenir à la tête du classement des Véhicules Particuliers (VP) pour la 2ème année consécutive avec une part de marché de 13,1%.

Ces performances ont également permis à KIA de se hisser à la place de leader du marché des Véhicules Légers (Véhicules Particuliers + Véhicules Utilitaires) pour la première fois de son histoire avec une PDM de 9,8%… Elles traduisent la pertinence d’une démarche commerciale centrée sur la “satisfaction client“.

La diversification appropriée de l’offre commerciale et les services y associés confèrent à KIA le mérite de devenir la marque automobile de plus en plus préférée des consommateurs tunisiens.

C’est le cas entre autres du Picanto de la 3ème génération, du Rio restylé (best-seller de sa catégorie), sans oublier d’un nouveau venu, Seltos, mais aussi de Sorento de la 4ème génération…

Pour cette année 2021, KIA promet plus d’innovations-produits, dont notamment hybrides, et envisage d’initier sa propre démarche dans la course à l’électrification pour se positionner aux avant-postes de la transition énergétique qui se profile à vive allure à l’échelle mondiale.