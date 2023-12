La société City cars Kia a annoncé jeudi 14 décembre 2023, lors d’une cérémonie officielle, le lancement de son premier modèle de voiture électrique, la KIA EV6, en Tunisie. Cet événement s’est déroulé sous la supervision du directeur général de Kia, Riadh ANNABI, en présence de Mutaz NAZZAL de la société TotalEnergies Tunisie, et Skander Naija de la société Ami Assurances, ainsi qu’un grand nombre d’invités.

Le directeur général de City Cars Kia Tunisie a souligné l’importance de la nouvelle voiture ‘KIA EV6’, entièrement électrique, en tant qu’étape significative et défi majeur pour Kia. Il a déclaré : “La vente de la voiture est facile, mais ce qui est plus important, c’est l’après-vente, et c’est notre objectif. À travers cette conférence, nous voulons rassurer les Tunisiens et nos clients en général que Kia a pris toutes les dispositions pour accompagner et soutenir les clients après l’achat, évitant ainsi tout problème, que ce soit mécanique ou lié à la recharge. Nous sommes entièrement préparés.”

Riadh ANNABI a également mentionné que la ‘EV6’ se caractérise par un design sportif et élégant, appartenant à la catégorie des SUV sportifs, dotée de performances de haut niveau et tout en mettant en avant le respect de l’environnement.

Quant au lancement des ventes, il a précisé que cela débuterait en 2024, indiquant que la société en avait vendu un petit nombre cette année, mais que les ventes officielles débuteraient l’année prochaine.



Le directeur général de Kia Tunisie a exprimé sa grande confiance en la réussite de cette nouvelle expérience dans le secteur automobile.

Les prix de l’EV6 devraient être de 220 à 270 mille dinars, selon les modèles.