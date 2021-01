Les services du contrôle économique ont relevé, au cours du dernier trimestre de l’année 2020, 17 544 infractions économiques, après 171 mille 124 visites d’inspection, selon des données du ministère du Commerce.

Ces visites ont permis la saisie de:

-1 356 tonnes de fruits et légumes

-53 mille œufs

-9 tonnes de viandes blanches et rouges et de poissons

-465 tonnes de dérivés de céréales subventionnées

-87 mille litres d’huile végétale subventionnée

-54 tonnes de sucre subventionné

-685 tonnes de produits fourragers et d’engrais

-45 tonnes et 82 mille pièces de produits alimentaires

-16 mille pièces de produits de nettoyage

-36 mille produits d’hygiène corporels

-36 mille pièces diverses

-58 mille paquets de cigarettes.

Les équipes du contrôle économique ont également décidé plusieurs pénalités consistant en 481 pénalités administratives (interdiction d’approvisionnement en produits subventionnés, fermetures et retrait d’autorisations), selon le ministère du Commerce.