Pas moins de 3 779 infractions économiques ont été relevées par les services du contrôle économique durant les sept premiers jours de ramadan suite à 24 876 opérations de contrôle. C’est ce qu’indique le ministère du Commerce et du Développement des exportations dans un communiqué publié mardi 20 avril 2021.

Le département du Commerce précise que 3 742 visites de contrôle ont été effectuées durant le 7ème jour du mois de ramadan coïncidant avec le 19 avril 2021, dont 3 113 visites dans les circuits de vente au détail et 629 visites dans les unités de production, de stockage et de contrôle.

En outre, le ministère souligne que les visites de contrôle effectuées au cours du 7ème jour du mois saint ont permis de relever 558 infractions économiques dont 112 infractions pour pratiques monopolistiques (100 pour augmentation illégale des prix et 12 infractions pour refus de vente, dissimilation de marchandises et vente conditionnée) et 393 infractions pour atteinte à la transparence des transactions.

Par ailleurs, 13 infractions ont été relevées pour détournement de la subvention et 40 infractions pour non respect des exigences de la qualité et de la sécurité.

Les opérations de contrôle effectuées durant le 7ème jour ont permis de saisir 2,5 tonnes de fruits et légumes, 21,85 tonnes de farine subventionnée, 2,55 tonnes de semoule, 84 litres d’huile végétale subventionnée et 860 paquets de cigarettes.