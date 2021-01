Une étude nationale sur “L’emploi et l’entrepreneuriat à l’époque du coronavirus … Impact et effets” réalisée par l’organisation de l’éducation pour l’emploi et l’Institut arabe des chefs d’entreprise, avec le soutien de la Fondation Drosos, a révélé que 42% des jeunes à la recherche d’un emploi interviewés, ont trouvé un travail par leurs propres moyens.

Le pourcentage de jeunes au chômage pendant la période pré-pandémique était de 21% atteignant 32% pendant le premier semestre 2020, selon les résultats de cette étude.

Ce pourcentage est passé à 29% pendant le second semestre de la même année, a indiqué Lamia Chaffai, directrice générale de l’Organisation de l’éducation pour l’emploi, dans une déclaration accordée, samedi, à l’agence TAP.

L’étude, qui a été effectuée en décembre 2020, à travers 3 sondages d’opinion, ciblant différents acteurs, dont 1000 jeunes de moins de 35 ans, issus des différentes régions, a révélé que 80% des jeunes chômeurs interrogés étaient inscrits aux bureaux d’emploi.

Selon l’étude, 8% seulement d’entre eux ont obtenu un emploi par l’intermédiaire de ce bureau. ” Le fait de compter uniquement sur les bureaux d’emploi sans déployer des efforts pour intégrer la vie active et sans se soucier de développer ses capacités et compétences ne fera que compliquer la situation de ces jeunes”, a estimé Chaffai.

Elle a souligné que 63% des jeunes qui ont pu trouver un emploi dans le cadre de cette étude sont convaincus de la nécessité de renforcer leurs capacités et leurs compétences. 37% d’entre eux s’efforcent d’améliorer leur niveau en langues et 50% sont prêts à suivre des formations en ligne.

Face à l’écart entre la formation dispensée dans plusieurs spécialités universitaires et les besoins du marché du travail, les jeunes sont appelés à développer leurs compétences afin de renforcer les chances de trouver un emploi, a-t-elle dit.