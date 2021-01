La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax informe la communauté d’affaires que le ministère du Transport et de la Logistique a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour le développement d’une zone logistique à Gargour (Sfax).

Le site retenu pour cette zone est d’une superficie d’environ 38 hectares relevant du domaine de l’Etat à 18 km de la ville de Sfax et de son port maritime de commerce, plus précisément sur la Route Nationale n° 1 (tronçon rapide Sfax Mahres)

Cette zone comprendra des espaces pour les activités logistiques, les services d’appui (ex : espaces sous douane, port sec, espaces hors douane …), et des services à valeur ajoutée.

Les zones logistiques permettent un meilleur positionnement stratégique de la Tunisie, une valorisation de ses composantes logistiques, une mise en œuvre adéquate de sa dimension méditerranéenne et africaine, eu égard aux opportunités d’investissement qu’elles offrent au profit de la communauté d’affaires.

Ce projet vise à dynamiser l’activité économique, aux niveaux national et international, à travers une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable.

Les candidats devront présenter les composantes qu’ils sont disposés à financer et à réaliser ainsi que leur vision et approche pour l’aménagement, le développement, l’exploitation et la gestion de la zone.

Dans ce cadre, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax propose aux entreprises intéressées par ce projet de rejoindre le Consortium régional en s’inscrivant sur ce lien : https://www.ccis.org.tn/actualite/appel-a-manifestation-dinteret-zone-logistique-de-gargour/ , et ce avant le 27 janvier 2021.

Pour plus d’informations sur l’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation et l’exploitation de la zone logistique Gargour (Sfax) :

http://www.igppp.tn/fr/dynamique-ppp/appel-la-concurrence/avis-d%E2%80%99appel-%C3%A0-manifestation-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-pour-l%E2%80%99am%C3%A9nagement-le-0?fbclid=IwAR1X9_58IxX0zr9TtHXmNWskbd-nRnAw6ZCiT9-l94HoGeUKEzajXxP1lZg