Les candidatures ont été ouvertes pour la deuxième édition du “Prix international de l’innovation pour l’alimentation et l’agriculture durables” qui récompense l’innovation agricole, apprend-on du site de la FAO.

Créé en 2019 par le gouvernement fédéral suisse, avec l’assistance technique de la FAO, ce prix est ouvert aux personnes physiques, aux sociétés privées et aux institutions à l’origine d’une innovation qui s’est montrée particulièrement efficace et fait appel à de nouveaux outils, produits ou services pour améliorer et promouvoir l’alimentation et l’agriculture durables.

Il comprend deux catégories. La catégorie A récompensant l’excellence dans le domaine de l’informatisation et de l’innovation pour des systèmes alimentaires durables (30 000 USD), et la catégorie B mettant à l’honneur une innovation qui renforce l’autonomie des jeunes dans les systèmes alimentaires (30 000 USD).

L’innovation agricole étant le processus par lequel des personnes ou des organisations mettent en œuvre pour la première fois des produits, processus ou modes d’organisation nouveaux ou préexistants dans un contexte spécifique afin d’accroître l’efficacité, la compétitivité, la résilience face aux chocs et la durabilité environnementale et ainsi de contribuer à la sécurité alimentaire et la nutrition, au développement économique ou à la gestion durable des ressources naturelles.

Dans l’esprit du prochain Sommet sur les systèmes alimentaires 2021 et en accord avec les aspirations et objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les candidats doivent apporter la preuve du rôle important de leur innovation dans la transformation des systèmes alimentaires et dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour tous, en particulier dans un contexte où les défis environnementaux sont de plus en plus nombreux. Toutes les innovations doivent porter uniquement sur l’agriculture ou les systèmes pastoraux.

Les deux catégories du prix portent sur des innovations qui ont été mises en œuvre avec succès et validées. Le prix est décerné pour des innovations qui ont été mises en œuvre lors de la période biennale qui précède la période actuelle.

Les propositions de candidatures doivent être communiquées au plus tard le 19 mars 2021 au Secrétariat du Prix à l’adresse suivante: Innovation-Award@fao.org.

Les deux prix seront remis aux personnes qui représentent les lauréats par le Directeur général de la FAO et un représentant de haut niveau du Gouvernement suisse lors d’une cérémonie spéciale qui se tiendra pendant la Conférence de la FAO, en juillet 2021 (à confirmer).

Le prix couvrira également les frais de déplacement et d’hébergement du représentant de chacune des deux innovations retenues, ce qui leur permettra d’assister à une cérémonie spéciale au Siège de la FAO à Rome (si les mesures sanitaires et de sécurité et/ou les restrictions liées aux déplacements le permettent).