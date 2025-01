Ecoresponsabilité, amour de la nature et une conviction profonde de la nécessité de fuir toutes les huiles ou les produits cosmétiques industriels et se protéger contre des composants jugés cancérigènes. Les ingrédients naturels n’occasionnent pas d’allergies et n’agressent pas le corps, tout au contraire, leur fonction curative se conjugue souvent avec leur fonction beauté. Extraits de plantes, huiles naturelles foisonnent de vitamines et d’anti-oxydants. C’est la raison pour laquelle, une Kairouanaise portant le nom de Bihar Lassoued titulaire d’un Master en Marketing entrepreneurial et innovation et passionnée d’entrepreneurial vert de tourisme intérieur , diving et brodrie a choisi de fonder « Agaman » un nom berbère qui signifie « naturel ». Ne dit-on pas que la nature est la meilleure école et puis comme l’atteste l’écrivain Louis Fortin « Ce qui est naturel n’est jamais disgracieux.”

Entretien :

Quelle a été votre motivation pour créer Agaman ?

AGAMAN est un rêve d’enfance : bâtir un projet qui conjugue passion pour la nature et impact durable qui illustre à la perfection un engagement sans faille envers des produits authentiques et respectueux de l’environnement.. AGAMAN est bien plus qu’une entreprise, c’est un choix de vie, une bataille où nous militons pour reconnecter les consommateurs avec des solutions naturelles. En me positionnant dans le domaine des superaliments et des plantes médicinales, mon ambition est de promouvoir un mode de vie sain tout en respectant notre environnement. Mon parcours m’a conduite à créer un projet où bien-être, préservation de la biodiversité et soutien aux communautés locales sont au cœur de chaque action.

Pensez-vous le marché national assez mûr pour accepter et consommer les produits bio ?

Le marché tunisien montre une ouverture croissante pour les produits naturels et biologiques, en particulier depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette période a sensibilisé la population à l’importance de prendre soin de sa santé de manière préventive et naturelle. De plus en plus de Tunisiens recherchent aujourd’hui des alternatives plus saines, conscientes des bienfaits des produits biologiques pour le bien-être et pour l’environnement. C’est dans ce contexte qu’AGAMAN se positionne, répondant à une demande en forte évolution pour des produits authentiques, sains et respectueux de la nature.

Quel est votre modèle économique ?

Notre modèle économique repose sur une approche intégrée et durable. Chez AGAMAN, nous cultivons, transformons et commercialisons des superaliments et plantes médicinales en valorisant chaque étape de la chaîne, de la production à la distribution. Nous proposons une gamme diversifiée de produits naturels, tels que des poudres, des huiles essentielles, et des tisanes, répondant aux besoins de bien-être de nos clients tout en promouvant une agriculture respectueuse de l’environnement.

Nous adoptons également un modèle direct, en collaborant avec des partenaires locaux pour limiter les intermédiaires et maximiser la traçabilité de nos produits. En diversifiant nos canaux de distribution (vente en ligne, magasins spécialisés, et partenaires locaux), nous assurons une accessibilité optimale à nos produits. De plus, notre engagement dans la formation et le soutien aux communautés locales renforce notre mission sociale, tout en nous aidant à construire un réseau solide de partenaires engagés.

Avez-vous effectué des levées de fonds et auprès de qui ?

Nous avons effectué une levée de fonds dans le cadre de notre développement. À travers le programme Tunisia Jobs, nous avons obtenu un petit financement qui nous a permis de renforcer notre capacité de production et de poursuivre notre mission de valorisation des produits naturels et de soutien aux communautés locales. De plus, grâce au programme WIDU, nous avons reçu un autre fonds très modeste qui nous a été d’un grand apport mais nous avons aussi suivi des sessions d’encadrement pour renforcer nos compétences. Ces soutiens essentiels nous aident à atteindre nos objectifs et à renforcer notre impact de manière durable.

Chez AGAMAN, notre stratégie de développement s’articule autour de plusieurs initiatives visant à accroître notre présence et notre impact, tant au niveau national qu’international.

S’agissant du développement national, nous visons :

le renforcement de la présence locale : nous forgeons des partenariats avec des distributeurs locaux, des magasins bio et des coopératives dédiées aux produits naturels pour rendre les produits AGAMAN accessibles à un large public en Tunisie ;

la sensibilisation des consommateurs : grâce à des campagnes éducatives sur les bienfaits du Moringa/citronnelle et la traçabilité de nos produits, nous souhaitons renforcer la notoriété d'AGAMAN en Tunisie ;

expansion de notre gamme : pour répondre à la demande locale, nous prévoyons de diversifier nos offres avec des produits dérivés de la Moringa/citronnelle, incluant compléments alimentaires tisanes thérapeutiques et ligne agroalimentaire…, afin d'étendre notre portée et répondre aux besoins de différents segments de marché.

A l’international nous comptons :

cibler les marchés internationaux : l’Europe, l’Amérique ainsi que les pays où les produits naturels et responsables gagnent en popularité ;

avoir une certification internationale : nous nous engageons à obtenir des certifications de qualité qui répondent aux normes internationales, afin de garantir que les produits AGAMAN soient en conformité avec les exigences des marchés étrangers ;

participer à des événements internationaux en étant plus présents aux salons et foires internationaux spécialisés dans les produits bio pour développer notre réseau avec des distributeurs et des acteurs de l'industrie qui partagent notre vision.

nous planchons également sur la mise en place d'une stratégie de vente en ligne pour rendre les produits AGAMAN accessibles aux consommateurs internationaux.

Notre but ultime est de positionner AGAMAN en tant qu’acteur incontournable dans le secteur des produits naturels, tout en contribuant à l’essor de notre entreprise en Tunisie et au-delà.

Comment vous comparez-vous à vos concurrents en termes de part de marché et de moyens technologiques ?

AGAMAN se distingue de ses concurrents par son engagement envers la qualité et le respect des normes, bien que nous soyons encore en phase de développement sans technologies avancées. Nos produits sont soigneusement emballés dans des contenants écologiques, ce qui, associé à notre communication efficace, nous permet de fidéliser une clientèle soucieuse de l’environnement. Grâce à cette approche, nous avons réussi à occuper une part importante du marché et à renforcer notre image de marque dans le secteur des produits naturels.

Vos plus grands problèmes actuellement ?

Je préfère plutôt défis qui sont l’optimisation de nos processus de production et l’adoption de nouvelles technologies. En tant que petite entreprise en développement, nous n’avons pas encore les moyens d’implémenter des technologies avancées, ce qui limite parfois notre capacité à augmenter la productivité et à améliorer l’efficacité.

Par ailleurs, la concurrence croissante sur le marché des produits naturels nous incite à investir davantage dans notre différenciation tout en assurant une qualité constante.

Enfin, nous cherchons également à renforcer nos ressources pour mieux structurer notre expansion, notamment en vue d’accéder à de nouveaux marchés et d’élargir notre présence internationale.

Jugez-vous les facilités accordées par l’Etat suffisantes ?

Bien que les efforts de l’État pour soutenir les entreprises soient respectables, ils ne sont pas encore suffisants. En particulier, les démarches administratives peuvent être très longues, ce qui complique notre développement.

De plus, nous souhaitons voir une communication plus efficace avec les jeunes entrepreneurs, afin que leurs ambitions soient mieux alignées avec les opportunités offertes. Cela pourrait favoriser un environnement plus dynamique et réactif pour les entreprises en phase de développement comme AGAMAN.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali

En bref : ———————————-

Agaman, un projet d’entrepreneuriat vert