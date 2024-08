Programme ADPT : Lancement du 1er hub d’appui au développement durable dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, à Nabeul

L’Union européenne (UE) en Tunisie vient d’annoncer le lancement officiel du premier hub du programme d’Appui au développement durable dans le secteur de l’agriculture et de la pêche artisanale en Tunisie (ADAPT), à Nabeul pour promouvoir les investissements durables dans ce secteur.

“Ce hub réunit des institutions financières et des bureaux d’études/accompagnateurs pour soutenir les investisseurs potentiels et promouvoir le Fonds d’appui ADAPT Invest”, a indiqué l’UE dans un communiqué publié jeudi.

“Il s’agit d’une expérience pilote visant à encourager les investissements durables dans les secteurs de l’agriculture de l’aquaculture et de la pêche en Tunisie et qui pourrait éventuellement être répliquée dans d’autres régions du Pays”.

L’objectif du hub est de créer un réseau de soutien pour les porteurs de projets, faciliter l’accès aux financements et aux services d’accompagnement et promouvoir la transition écologique et les pratiques durables.

Les participants ont signé, lors de cette rencontre, une charte d’adhésion et exploré les premières actions clés à entreprendre pour atteindre ces objectifs.

Financé par l’UE, à hauteur de 44,4 millions d’euros (149,25 millions de dinars) et signé en 2020, le programme ADAPT se poursuivra jusqu’en 2028. Il cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental. En décembre 2022, suite à la crise russo-ukrainienne, un nouveau contrat de 24,8 millions d’euros (83,36 millions de dinars) a été signé avec l’UE destiné au soutien du secteur céréalier. L’enveloppe totale du programme est aujourd’hui de 70 millions d’euros (235, 312 millions de dinars).

Mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la coopération au développement (AICS) en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), il contribue au développement de la Tunisie avec une approche innovante, équitable et respectueuse de l’environnement, conciliant sécurité, autosuffisance alimentaire et gestion des ressources naturelles.