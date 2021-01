Les importations de la Tunisie ont enregistré, en 2020, une baisse de 18,7% contre une hausse de 5,5% durant l’année 2019. En valeur, les importations ont atteint 51463,7 MD contre 63291,6 MD en 2019.

Cette diminution est due à la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement de 24,6%, des matières premières et demi-produits (-14,5%), des biens de consommation (-13,8%) et de l’énergie (-37,2%) sous l’effet de la contraction des achats des produits raffinés (3,377 milliards de dinars contre 6,416 milliards de dinars) et de gaz naturel (2,129,1 milliards de dinars).

Les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (49,9% du total des importations de la Tunisie) ont baissé de 21,4% pour s’établir à 25,672 milliards de dinars. Les importations ont diminué en provenance de la France (-26,6%), de l’Italie (-25%) et de l’Allemagne (-16,8%).