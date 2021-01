Le ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, a présidé, lundi 11 janvier 2021, une séance de travail consacrée à l’examen des derniers préparatifs concernant le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Cette séance s’est déroulée en présence, entre autres, du chef du cabinet Youssef Ben Brahim, de la directrice générale de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), Amel Hachena, du directeur de l’Institut national du patrimoine (INP), Faouzi Mahfoudh, de la présidente de l’association de sauvegarde (ASM) de Djerba, Khaoula Kadhi, et du coordinateur général du dossier de candidature, Mongi Borgou.

Selon un communiqué de presse du ministère des Affaires culturelles, la séance a été une occasion pour présenter les derniers préparatifs techniques avant le dépôt de dossier d’inscription à la fin de ce mois de janvier 2021.

Dans ce contexte, Habib Ammar a souligné l’importance d’intensifier les efforts entre le ministère de tutelle et la société civile afin de réussir cette action à laquelle ont pris part les différentes structures gouvernementales et les composantes de la société civile , laquelle vise à faire connaître la Tunisie sur les plans touristique et culturel et à renforcer sa présence à l’échelle internationale.