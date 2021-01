Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a ouvert l’appel à candidatures pour le programme d’accompagnement à la création de courts métrages “Ciné Par’Court” organisé à l’initiative de l’Institut Goethe à Tunis. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé pour le 10 février 2021.

Ce programme est adressé aux étudiant(e)s et diplômé(e)s des Ecoles tunisiennes de cinéma, d’art et d’audiovisuel ainsi qu’aux cinéastes amateur(e)s âgé(e)s de moins de 35 ans et n’ayant pas réalisé de courts métrages dans un cadre professionnel.

6 projets de courts métrages (fiction, documentaire, expérimental, animation) sont sélectionnés. Chaque projet est proposé par une équipe composée de 5 membres, chefs de départements (réalisation, production, image, son et montage).

Les équipes sélectionnées participeront ainsi à sept ateliers de formation dirigés par des professionnels du cinéma de Tunisie et d’ailleurs.

Une aide à la production de 5000 DT sera allouée aux équipes ayant suivi les sept ateliers afin de réaliser leur court métrage.

A la fin de ce parcours cinématographique, le jury tunisien composé de cinéastes tunisiens confirmés, choisira les 2 meilleurs courts-métrages.

La soirée de projection des courts métrages et de remise des prix est prévue en octobre 2021.

Les deux prix sont : une participation au festival International Interfilm à Berlin ainsi qu’une autre au jury METHEXIS au MedFilm Festival à Rome.