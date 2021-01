Le membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus, Hechmi Louzir a annoncé samedi, qu’une application baptisée ” e-vax “sera lancée prochainement en vue d’organiser les opérations de vaccination anti-Covid en Tunisie.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que cette application qui a été développée par une équipe relevant du ministère de la santé en collaboration avec le ministère des technologies de l’information et de la communication et une équipe issue de l’ISIE permettra à toutes personnes souhaitant se faire vacciner contre le coronavirus de s’inscrire à distance et fournir les informations nécessaires concernant leur situation familiale et sanitaire.

” Une équipe spécialisée sera chargée via cette application, d’examiner toutes les demandes des citoyens pour l’obtention du vaccin et une sélection sera faite selon les catégories prioritaires (personnes âgées et atteintes de maladies chroniques) ” a-t-il relevé.

” Lorsque les vaccins seront disponible en Tunisie, des Emails seront envoyés aux personnes inscrites sur cette application pour les informer de la date et l’heure de la vaccination et les centres de vaccination appropriés “, a-t-il observé.

Louzir a expliqué que cette application comprend une rubrique consacrée au suivi de l’état de santé des personnes vaccinées et leur permettra de signaler les éventuels effets indésirables du vaccin, soulignant que ce mécanisme a été développé uniquement par précaution car “le vaccin anti-Covid ne génère pas d’effets secondaires” a-t-il assuré.