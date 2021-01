Du 14 au 16 décembre 2020, Total Tunisie et MG Motors ont organisé un « ROAD TRIP », la première traversée du pays, du nord au sud, à bord d’une voiture 100% électrique dont les recharges peuvent se faire dans les stations-service du réseau de Total Tunisie.

Des points de recharge électriques disponibles dans des stations-service TOTAL

En effet, on apprend que Total Tunisie a équipé les stations Total Bizerte, Les Jardins du Lac, El Jem, Cordoba à Sfax, Gabès et Houmet Souk à Djerba de bornes de recharges électriques en vue de permettre une traversée du pays sur près de 600 kilomètres, sur un axe allant du nord au sud à bord d’un véhicule 100% électrique.

En tout le pétrolier-énergéticien (français) a installé 6 bornes électriques en Tunisie, pour un coût d’investissement de 200 000 dinars tunisiens. A noter au passage que l’entreprise a installé quelque 10 000 bornes à travers le monde, notamment en France.

Mais le jeu en vaut la chandelle, si l’on en croit le DG de Total Tunisie, Abdesslam Rhnimi. «L’enjeu est de nous positionner sur le marché de la mobilité électrique, tout en restant au plus près de nos clients. Nous sommes très fiers de leur proposer un réseau de bornes de recharge en station-service s’étendant sur un axe allant du nord au sud du pays».

Une autonomie de 250 km pour les conducteurs

Pour MG Motors, la voiture électrique MG EZS, qui permet une autonomie de 250 km, élargit l’offre actuellement proposée aux automobilistes en Tunisie, devenant ainsi la première voiture électrique homologuée en Tunisie.

« Les personnes qui ont eu le privilège de participer à ce “Road Trip“ inédit, nous dit-on, ont parcouru une grande partie du pays depuis Bizerte jusqu’à Djerba à bord de la MG EZS. Elles ont surtout apprécié un vrai plaisir de conduire grâce au confort du silence et à la fluidité qui sont de véritables valeurs ajoutées à la conduite ».

Et selon le directeur général de MG Motors Tunisie, Khaled BELHIBA, «depuis le lancement de la marque en Tunisie, notre priorité a toujours été de proposer une expérience client irréprochable à travers une gamme de produits et de services de qualité. Et la mise sur le marché de la 1ère voiture électrique s’inscrit dans cette volonté : un produit innovant alliant design, performance et écologie ».

À propos de MG MOTORS

SAIC Motors

Le groupe SAIC –Shanghai Automobile Industriel Corporation- est l’un des plus importants constructeurs automobiles mondial. En effet, il est le leader du marché automobile chinois, lui-même premier marché automobile mondial, devant le marché américain.

Le groupe SAIC joue sur plusieurs tableaux qui incluent : l’automobile, les composants, les véhicules industriels et les poids lourds.

L’activité de SAIC Motors couvre la recherche, la production et la vente de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires. Elle promeut activement la commercialisation de véhicules à énergie propre et de voitures connectées, et explore la recherche et l’industrialisation de technologies intelligentes telles que la conduite intelligente.

À propos de Total Tunisie

Filiale du groupe multi-énergies Total, Total est présent en Tunisie depuis plus de 70 ans, et est un acteur majeur et global sur l’ensemble du marché des produits et services pétroliers ; réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, GPL et logistique. Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects, commercialise près de 800 tonnes de produits pétroliers par an et ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et plus de 160 stations-service à travers tout le territoire www.total.tn

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés.

Ses 32 000 collaborateurs sont présents dans 107 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays.

Total Marketing Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 15 600 stations-service dans 71 pays.

4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur l’ensemble de ses sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre.