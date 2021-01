Au 3 janvier 2021, le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain s’élevait à 2 807 864, selon les chiffres publiés par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), une agence de santé spécialisée de la Commission de l’Union africaine (UA).

Parallèlement, le Centre a également fait état de 66 631 décès dus à la Covid-19, et 2 332 063 patients se sont jusqu’à présent rétablis sur l’ensemble du continent.

Bien évidemment, certains pays africains sont plus touchés que d’autres en termes de nombre de cas. Ainsi, toujours selon le CDC Afrique, l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie sont les pays qui enregistrent le plus grand nombre de cas d’infections et de de morts.

L’Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d’infections, avec 1 088 889 cas, mais aussi le plus grand nombre de décès liés à la Covid-19, avec 29 175 morts, explique le CDC Afrique.

Avec le début de la nouvelle année, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a quant à lui appelé (vendredi 1er janvier 2021) le continent à s’efforcer de garantir la reprise économique dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Voici ce qu’il a déclaré : “Tandis que nous célébrons la fin de l’année 2020, nous célébrons également la fin de l’une des années les moins ordinaires et les plus difficiles qui aient été de mémoire d’homme. Nous entamons certes une nouvelle année, mais la dure tâche consistant à protéger notre santé et nos moyens de subsistance tout en assurant la reprise de nos économies est encore devant nous”.