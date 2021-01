Plus de 2 millions de personnes sont mobilisées pour signer la pétition lancée par le Fonds mondial pour la nature (WWF), plaidant en faveur d’un accord mondialement contraignant pour stopper la pollution plastique. L’objectif ciblé par le WWF est d’atteindre 2,250 millions de signataires.

“Nous avons besoin d’un traité universel contre la pollution plastique de l’océan. Le plastique a contaminé les terres, les rivières et l’océan. Il a même intégré notre chaîne alimentaire. Chaque année, les humains et les animaux ingèrent de plus en plus de plastique, contenu dans la nourriture et l’eau potable”, avertit le WWF.

Selon une étude du Fonds, les gens pourraient ingérer 5 grammes de micro-plastiques chaque semaine, soit l’équivalent d’une carte de crédit. La consommation des micro-plastiques pourrait atteindre 250 grammes par an.

” Chaque année, huit millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans l’océan. Ils se décomposent en minuscules fragments appelés microplastiques, suffisamment petits pour intégrer notre chaîne alimentaire. A cela s’ajoutent d’autres types de microplastiques, comme ceux qui sont libérés lors du lavage des vêtements, par exemple “.

” Beaucoup d’entre nous font des efforts pour réduire la pollution plastique, mais il est temps que les gouvernements et les entreprises assument leur part de responsabilité “.

Les gouvernements sont appelés à élaborer un accord universel contraignant pour mettre un terme à ces fuites de plastiques dans l’océan d’ici 2030, estime l’ONG.

Cet accord devra fixer des objectifs stricts de réduction de la pollution dans chaque pays, pousser chaque pays à mettre en œuvre des plans d’actions nationaux pour atteindre ces objectifs.