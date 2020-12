S’agissant du taux d’intérêt directeur, le Conseil d’administration de la BCT a décidé de le maintenir inchangé à 6,25%.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur la nécessité de promouvoir le cadre approprié à la relance de l’économie, d’accroître la visibilité des agents économiques et d’améliorer le climat pour stimuler l’investissement national et étranger, et ce, compte tenu de la situation économique délicate et difficile que traverse le pays.

Les membres du conseil ont, également, appelé à l’impératif d’accélérer l’implémentation des réformes structurelles pour stabiliser les équilibres macroéconomiques et de mettre en œuvre les mécanismes permettant de protéger les groupes vulnérables.

En dépit des signes d’une reprise progressive après la levée du confinement sanitaire, souligne la même source, l’activité économique nationale continue de subir les effets de la pandémie sur la demande intérieure et extérieure, au vu des restrictions imposées de nouveau par les principaux pays partenaires.

Cela entrave le redressement des secteurs industriels orientés à l’exportation et du secteur des services, en particulier le tourisme et le transport aérien, outre les fluctuations de la production des industries extractives en relation avec le climat prévalant sur le plan intérieur.