L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a signé, mercredi, une convention de collaboration pour l’appui à la création des projets industriels avec ses deux partenaires Enda inter-arabe et Enda Tamweel.

Cette coopération permettra de garantir un accompagnement conjoint des porteurs d’idée de projets et de les préparer à confronter le monde des affaires dans un environnement favorable, a indiqué le Réseau National des Pépinières d’Entreprises (RNPE), dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

L’objectif de cette collaboration est de mettre en avant les termes d’engagement des parties signataires dans la mise en œuvre des activités relatives à l’accompagnement et le financement des jeunes à créer leurs projets industriels.

Les trois partenaires s’engagent, notamment, à mettre en commun leurs ressources humaines et leurs moyens d’information ainsi que leurs réseaux de relations pour la réalisation de tout projet intéressant pour le développement de leurs activités, et à co-construire de nouveaux parcours de formation adaptés aux besoins de la cible ;

Il s’agit, également, d’organiser conjointement des événements visant la promotion du partenariat objet de la présente convention et de ses bénéficiaires, et de dynamiser les réseaux de partenaires respectifs dans toute action commune visant à renforcer l’étendue de ce partenariat.

L’APII, sous tutelle du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, est l‘organisme qui gère le Réseau National des Pépinières d’Entreprises (RNPE) implanté dans les institutions universitaires.

Enda inter-arabe est une ONG de développement internationale à but non lucratif créée en 1990 à Tunis. Enda Tamweel est une société de micro-finance, créée par Enda inter-arabe.

L’objectif ultime de ces trois partenaires est la promotion de l’entrepreneuriat et la facilitation de l’accès au financement pour les petits projets.

Cette convention a été signée par le DG de l’APII, Omar Bouzouada, la présidente du comité directeur de Enda inter-arabe, Essma Ben Hamide et le Directeur Général de Enda Tamweel, Mohamad Zmandar.