L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma vient de publier la liste des parutions de l’année 2020. Il s’agit dans la majorité d’ouvrages collectifs en arabe et français constitués d’actes de colloques scientifiques.

Ci-après la liste des publications 2020 de Beit al-Hikma avec un aperçu de chaque ouvrage:

Tunisie O mère des Nations: Abou Zakariyeh Al Hafsî, fondateur de l’Etat hafside (XIIIe siècle ap. J.C.) constitue le point de départ des thèmes qu’entretisse la pièce de théâtre, Tunisie ô mère des nations, du dramaturge Ezzeddine Madani qui appelle à rejeter toute tentative d’effacer les traces du passé et à croire en la nécessité de l’innovation pour que soit instauré un Etat de justice et d’équité qui aurait pour garants, d’après cette œuvre dramatique, les valeurs du travail, de la liberté et du respect des lois.

L’ouvrage plaide ici pour l’universalité de ces valeurs, l’édification d’un Etat juste exigeant, de son point de vue, la pleine conscience de l’importance des concepts de sécurité, de paix et de solidarité entre ” l’homme et son frère humain “ainsi que le refus de toute forme d’appartenance étroite. La cité juste et équitable ne saurait voir le jour, dit le dramaturge, membre de Beit al-Hikma, en l’absence d’une conscience fondée sur la science et la sensibilité créatrice car les lumières ne peuvent être allumées qu’à la flamme des sciences et des savoirs qui transforment les ténèbres en un halo incandescent.

Le Sud-Est Tunisien: Quelle transition et quel devenir ?: Placé sous la direction de Mongi Bourgou, l’ouvrage collectif est constitué des Actes d’un colloque scientifique sur le Sud-est tunisien, organisé le 4 Avril 2018, par l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit al-Hîkma, en coopération avec l’Institut des Régions Arides.

Il comprend un ensemble d’études multidisciplinaires proposées par des universitaires et des experts qui travaillent depuis des années sur le Sud-Est tunisien, en particulier sur les questions du patrimoine et du développement, les problématiques des ressources naturelles et humaines et les mutations sociales et économiques, tout en mettant l’accent sur les principaux obstacles au développement et les périls menaçant les richesses de la région.

L’ouvrage ne s’arrête pas à l’identification des nombreuses difficultés, il propose des solutions concrètes aux différents problèmes, comme la rationalisation de l’exploitation des ressources, le choix des moyens efficaces pour mettre en œuvre des politiques de développement sensibles à la profondeur stratégique et sécuritaire de cette région.

La poésie arabe qui annonça la Révolution : L’exemple de la Tunisie : de Noureddine Aziza, l’ouvrage appartient à la catégorie des œuvres littéraires à caractère militant.

L’ensemble des textes ont pour particularité de transgresser les oukases de l’interdit politique. L’auteur a surtout mis en lumière des exemples choisis dans le patrimoine poétique tunisien pour la période allant des années cinquante du siècle dernier jusqu’à la chute du régime, en 2011.

L’auteur se préoccupe moins de l’esthétique ou de l’inventivité du texte poétique que des thématiques révolutionnaires et d’opposition à des régimes politiques ou à des systèmes économiques. L’ouvrage traite en détails les motifs socio-politiques d’écrits rejetant les actes et décisions qui nient le principe de citoyenneté.

Ces textes habités, comme le souligne l’auteur, de ” vie, de rêve et de révolution ” ont joué un rôle d’avant-garde dans l’ébranlement des assises du système en place.

Nouvelles études sur la civilisation de L’Ifriqiya : placé sous la direction de Sihem Dabbabi Missaoui, cet ouvrage collectif contient les Actes de la Journée d’étude organisée, le 2 Février 2018, par l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Beit al-Hîkma, autour de nouvelles études sur la civilisation de l’Ifriqiya.

Il comprend des recherches présentées par des universitaires travaillant sur la civilisation arabe et islamique qui se sont attachés à approfondir la réflexion sur le rôle du fiqh et des fatwas dans les domaines de la législation, des rites au quotidien ainsi que sur diverses questions littéraires ou en rapport avec le soufisme.

Les auteurs se sont employés à la déconstruction de l’autorité du sacré, des éléments structurant l’identité culturelle et des composantes du tissu social à la recherche des arrière-plans du champ sémiotique et des formes d’institutionnalisation de l’enseignement en Ifriqiya.

Diverses tendances novatrices peuvent être décelées à travers l’expérimentation des méthodes socio-anthropologiques et des approches interactives et psycho-historiques, ce qui confère toute sa valeur à cet ouvrage, notamment aux yeux de ceux qui s’intéressent à la place de la civilisation de l’Ifriqiya dans le contexte des civilisations du monde.