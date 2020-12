Le Comité de gestion de la ligne d’appui, d’impulsion et de restructuration des PME a examiné 15 nouveaux dossiers, sur un total de 101 dossiers approuvés, représentant une enveloppe de 210 millions de dinars (MDT).

Lors d’une réunion en présence de la directrice générale de la promotion des PME, Malika Krit, et les membres du Comité dans le secteur financier et bancaire, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaïr, a réaffirmé l’attachement de son département à l’encadrement des PME souffrant des difficultés financières conjoncturelles, ainsi qu’à l’élaboration des études de diagnostics financiers et économiques qui sont de nature à contribuer à la préservation des postes d’emplois.

D’après les données du département de l’Industrie, 396 entreprises industrielles ont adhéré à cette ligne de financement qui a démarré en 2018, lesquelles entreprises fournissent 15 mille postes d’emploi.

Cette ligne de financement vise à fournir l’aide technique aux PME à travers l’élaboration des études de diagnostic financier et économique, tout en leur assurant les opérations d’accompagnement auprès des banques et des établissements financiers ainsi que le suivi des programmes de restructuration financière par des experts spécialisés.

Ce programme gouvernemental, qui s’étend sur 3 ans, a mobilisé une enveloppe de près de 400 MDT afin d’appuyer 600 entreprises en difficultés et assurer leur restructuration.