Le Festival MyFirstDoc met en lumière le jeune cinéma international en offrant la possibilité à des réalisateurs de présenter leurs œuvres devant le public. Il se fixe comme objectif la découverte et la promotion de premiers films en donnant la visibilité à différentes expressions du cinéma documentaire indépendant.

A chaque fin d’année le festival MyfirstDoc est devenu un rendez-vous immanquable du cinéma documentaire grâce à la diversité des thématiques abordés et à la créativité des films qui viennent de tous les pays du monde.

Dans cette 3éme édition 2020 qui se tient du 25 décembre 2020 au 8 Janvier 2021, le Festival MyFirstDoc, c’est 30 documentaires sélectionnés parmi plus de 400 propositions. Le choix s’est fait sur des productions cinématographiques réalisées les deux dernières années; des histoires fortes émanant de 26 pays : Argentine, Brésil, Biélorussie, Belgique, Burkina Faso, Chine, Cuba, Egypte, Espagne, France, Grèce, Guyane, Japan, Irlande, Italie, Madagascar, Maroc, Palestine, Portugal, Sénégal, Slovénie, Serbie, Kosovo, Sahara Occidental et USA.

Le Festival, note Fethi Saidi, fondateur et directeur du festival, poursuit sa mission de proposer des documentaires pour s’évader, contempler, s’émouvoir, réfléchir et comprendre. C’est l’occasion de découvrir les regards personnels et sensibles de cinéastes sur le monde qui nous entoure.

Dans cette édition 2020, encore une fois, les thématiques sont variées : l’art et la culture comme formes de résistance, la musique et le chant en tant que vecteur d’épanouissement personnel et création de liens sociaux; la mer, univers de rêves d’un monde meilleur ; les mémoires, les récits de vie et leurs rapports à l’Histoire ; l’aspiration vers le patrimoine à travers les pratiques traditionnelles, l’altruisme et la générosité au profit des plus faibles ; la ruralité et le retour à la nature dans un monde de dérèglement climatique ; inquiétude et désarroi face aux bouleversements des modes de vie contemporains …

En raison de la crise sanitaire, le festival MyFirstDoc passe cette année en ligne et s’ouvre à un public plus large puisqu’il sera accessible sur internet pendant deux semaines, sans interruption, du 25 décembre 2020 au 8 janvier 2021, partout en Tunisie et dans le monde. L’occasion pour le public tunisien de découvrir, à domicile, la programmation initialement prévue dans les salles.

Cette opération se fera grâce aux films des cinéastes, des sociétés de production et de distribution et avec les moyens techniques propres au festival permettant la diffusion du programme à partir d’une plateforme complètement indépendante et sans caractère commercial : documedtunisie.com

Afin de s’adapter à ces conditions exceptionnelles et en l’absence des débats, qui devraient habituellement succéder aux projetions, le Festival MyFirstDoc a demandé aux réalisateurs de répondre dans une vidéo à un ensemble de questions, afin de rendre compte aux spectateurs de la genèse du projet du film, des étapes d’écriture et les circonstances de sa réalisation.

Le Festival MyFirstDoc est organisé par l’Association Cinéma documentaire Tunisien. Il se fixe comme objectif principal la découverte et la promotion de premiers films de jeunes talents en donnant la visibilité à différentes expressions du cinéma documentaire international devant un public le plus large possible..

La programmation qui allie découverte, diversité et qualité proposera au public des films documentaires de création avec un vrai regard d’auteur. La volonté du festival est de faire découvrir des documentaristes indépendants, en mettant également à l’honneur des cinéastes tunisiens. La variété des genres permet de ne pas s’enfermer dans le formatage réducteur et de faire preuve d’ouverture cinématographique autant que possible.