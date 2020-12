La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi 24 décembre, un avis de manifestation d’intérêts pour sélectionner un prestataire informatique pour “assurer la refonte du Système d’information de la BCT”.

Il s’agit de “la conception, le paramétrage et le développement d’une solution logicielle couvrant plusieurs composantes, à savoir le traitement sans rupture ni délai (STP) de toutes les opérations effectuées dans le cadre de la gestion des réserves et des activités de marchés, avec transfert électronique des flux et transactions entre utilisateurs”.

Il est également question de “la gestion d’environnements indépendants pour prendre en charge des activités distinctes telles que les activités sur les marchés internationaux et les activités sur les marchés domestiques”. Cette solution, “destinée à être exploitée par 75 à 100 utilisateurs”, doit permettre “une interaction flexible et intelligente avec le système d’information de la BCT pour offrir une évolutivité et une intégration avec d’autres systèmes sans nécessiter de modifications logicielles”.

Elle doit favoriser, en outre, “un interfaçage avec les plateformes externes de négociation électronique et les fournisseurs de données, ainsi qu’avec le système de messagerie SWIFT et les applications MS Office, avec possibilité d’intervention manuelle”.

Le dernier délai de réception des offres est fixé au 10 février 2021, précise la BCT.