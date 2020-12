Dans une note relative à l’opération d’introduction en bourse de la société Assurances Maghrebia, l’intermédiaire en bourse Tunisie-Valeurs a recommandé la souscription à l’OPF, en motivant son avis par :

▪ Première introduction en bourse depuis 2018, la société «Assurances Maghrebia» s’introduit sur le marché principal de la Cote de la Bourse via une cession de titres portant sur 30% du capital.

▪ Forte d’une bonne notoriété, l’Assurance Maghrebia, est aujourd’hui un acteur de référence en matière d’assurance en Tunisie, s’adjugeant la troisième position en terme de primes émises.

▪ La société affiche aujourd’hui de bons fondamentaux: Une répartition équilibrée des primes émises, un ratio combiné bien maîtrisé de 98,1%, un taux de couverture des provisions par les placements de 114% en 2019 et une marge de solvabilité dépassant la marge réglementaire requise, des capitaux propres excédentaires lui permettant de développer ses activités.

▪ Le groupe présente un Business Plan ambitieux qui allie la consolidation de la croissance et l’amélioration de la rentabilité : un challenge que le management devra relever dans un contexte économique encore précaire.

▪ La valorisation proposée reflète les bons fondamentaux du groupe. Nous recommandons de souscrire à l’OPF tout en suivant de près la réalisation du Business Plan.

Modalités de l’introduction en bourse de la société «Assurances Maghrebia»

Montant de l’opération : 74,925 MDt.

Nombre d’actions offertes : 1 350 000 actions

Prix de l’offre : 55,5 Dt (dont 10Dt de nominal)

Jouissance des actions : 1er janvier 2020

Période de souscription : Du 22 Décembre 2020 au 25 Décembre 2020 inclus

L’introduction en Bourse de la société Assurances Maghrebia » s’effectuera dans le cadre de la cession de la part des actionnaires actuels de 1 350 000 actions, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public.