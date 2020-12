Des cellules orageuses accompagnées par des pluies parfois orageuses dans les régions Est, centre et Sud sont attendues, lundi 21 décembre 2020 et demain mardi 22 décembre 2020, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de Météorologie (INM).

Des quantités localement importantes seront observées , cette nuit et demain matin, dans les gouvernorats de Gabès et Médenine et dans le nord du gouvernorat de Tataouine. Les quantités varieront entre 40 et 60 mm et atteindront localement 80 mm.

Des chutes de grêle par endroits et des vents forts souffleront, lors de l’apparition de cellules orageuses, a indiqué également l’INM.