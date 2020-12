En 2019, les primes mondiales se sont élevées à 6.293 Md USD contre 6.149 Md USD en 2018 soit une augmentation de 2,9% avec un taux de pénétration mondial de 7,23% à fin 2019 et une domination continue des USA avec une part de 43,7%.

Les marchés émergents sont caractérisés par:

– Une croissance faible des primes en 2019 expliquée par des conditions économiques difficiles et un environnement concurrentiel;

– Une prédominance de l’assurance Vie avec une part de 53,2% (contre 46,8% pour la branche Non Vie);

Pour ce qui est du taux de pénétration, et en comparaison avec les autres pays de la région MENA, la Tunisie se classe 5ème avec un taux de 2,2% et 2ème dans le Maghreb après le Maroc (3,9%) et devant l’Algérie qui a un taux de pénétration de seulement 0,7%.

La part de l’assurance vie en Tunisie demeure faible (24%) en comparaison à celle de l’Egypte (46%) et du Maroc (45%). La moyenne mondiale de la branche vie s’établie à 46% en 2019.

(Source: Prospectus d’introduction des Assurances Maghrebia)