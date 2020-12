Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Eddoukh, présidera la 37ème session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction qui se tiendra par visioconférence, le 21 décembre 2020, à l’initiative de la Ligue des Etats arabes.

Lors de cette session, les ministres arabes discuteront du programme du Congrès arabe de l’habitat, de la célébration de la Journée arabe de l’habitat et du prix du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction.

Ils examineront également, la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable des Nations unies et du plan d’action stratégique arabe de l’habitat et de développement urbain, ainsi que la mise en place du site électronique du conseil.

A l’ordre du jour de cette session figurent aussi, la coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), les moyens de financement des projets urbains et les échanges de données entre les pays arabes sur les expériences urbaines pionnières.

Les ministres participants fixeront également, les dates et le lieu de la tenue de la 38ème session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction et des réunions ministérielles et techniques qui la précéderont.

La 36ème session du conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction a eu lieu à Dubaï (Emirats Arabes Unis) en octobre 2019.

La Tunisie abrite les 22 et 23 octobre 2020, la 6ème édition du Congrès arabe de l’habitat qui se tiendra pour la première fois par visioconférence. Il portera sur les politiques et les stratégies de développement des zones anarchiques et la lutte contre leur expansion.