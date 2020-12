La start-up tunisienne “Bus Software” a été primée cette année, pour “WiniCari”, sa solution d’exploitation des transports urbains en temps réel, par l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre de sa série “Innovation partagée”.

Cette série met en lumière des programmes novateurs créés ou développés dans les pays africains partenaires. L’AFD Digital Challenge distingue ainsi, tous les ans, 10 start-up africaines dont les innovations remarquables servent le développement.

La start-up Bus Software, spécialisée dans le domaine du transport intelligent, indique que sa pour raison d’être, est de “rendre le sourire aux usagers des transports publics”. En effet, depuis près de 4 ans, l’équipe des co-fondateurs, Amor Sahnoun et Makrem Erguez, persévère à répondre par des solutions numériques innovantes à 4 problématiques que rencontrent les sociétés de transport public – et notamment les compagnies de bus- dans plusieurs villes tunisiennes mais aussi, africaines. Ces problématiques affectent directement, la qualité de service pour des millions d’usagers.

Il s’agit de:

1- La billetterie manuelle, qui engendre à la fois une perte de temps et d’argent considérables,

2- L’absence de statistiques en temps réel, ce qui rend la prise de décisions difficile,

3- L’absence d’accès à l’information en temps réel pour les usagers,

4- L’absence de gestion et de planification dynamiques de l’offre de transports publics (dont celle des bus)

Pour rappel, c’est en 2016 que Bus Software a déposé son 1er brevet et a fabriqué la Pro5531, une machine de billetterie embarquée qui aide le receveur à éditer les tickets et à gérer la caisse. Elle est connectée via data, pour transmettre toutes les données à la salle de contrôle de la société de transport qui peut donc suivre et assurer la ponctualité des bus et produire des statistiques pertinentes en temps réel pour sa flotte.

Aux éternelles questions des citoyens : “où est le bus ?”, “A quelle heure sort le bus de 7h?”, Bus Software a répondu en créant l’application mobile gratuite “WiniCari” qui informe les usagers en temps réel de l’évolution du trafic.

Cette solution a déjà été déployée à Kasserine, en partenariat avec la Société régionale de transport, pour ses autobus, depuis février 2019 et a donné entière satisfaction.

En mars 2020, Bus Software a déposé son 2ème brevet, afin de révolutionner, grâce à l’intelligence artificielle , la méthode de planification du trafic des bus qui n’a pas changé en Tunisie depuis 1662.

Aujourd’hui, la start-up collabore sur ce projet avec le laboratoire de recherche de Sfax, MIRACL (Multimédia, InfoRmation systems and Advanced Computing Laboratory), avec l’objectif d’avoir un modèle complètement opérationnel dans 3 ans. Ce modèle innovant devrait ainsi, permettre à l’ensemble du processus de programmation des bus en Tunisie d’être automatisé.