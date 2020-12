Lausanne (ots)

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) a annoncé le 11 décembre un plan de succession à la tête de l’entreprise, prévu de longue date, qui sera achevé en mai 2021. L’actuel Président Directeur Général de PMI, André Calantzopoulos, a été nommé Président exécutif du Conseil d’administration, et entrera en fonction juste avant l’assemblée annuelle des actionnaires en mai 2021. Pour des raisons personnelles, le Président actuel, M. Louis Camilleri, a exprimé son désir de prendre sa retraite avec effet immédiat. En conséquence, M. Lucio Noto, Directeur indépendant de PMI, assurera l’intérim jusqu’à la succession de M. Calantzopoulos en mai. L’actuel Directeur Général des Opérations de PMI, Jacek Olczak, succédera à M. Calantzopoulos en tant que Président Directeur Général immédiatement après la réunion de mai. Il est prévu que M. Olczak soit également proposé pour l’élection au Conseil d’administration lors de la réunion. M. Olczak est Directeur Général des Opérations de PMI depuis janvier 2018 et a occupé le poste de Directeur Général des Finances d’août 2012 à décembre 2018.

Cette succession telle qu’elle est planifiée promet une transition harmonieuse et une continuité de la direction de l’entreprise. MM. Camilleri, Calantzopoulos et Olczak ont travaillé en étroite collaboration depuis que PMI est devenue une société indépendante. Ils partagent une vision stratégique unique et, sous leur direction commune, PMI a enregistré des résultats significatifs, notamment en ce qui concerne sa transformation commerciale et son leadership incontestable dans la catégorie des produits sans fumée.

Louis Camilleri a déclaré: “Je suis ravi de céder le rôle de Président du Conseil d’administration à André suite à sa décision de remettre ses responsabilités de PDG. Je suis également ravi de voir Jacek nommé à la tête de la société à partir de mai 2021. Il est un digne successeur d’André, compte tenu de son parcours au sein de PMI et de ses qualités de dirigeant. En considérant mes 40 ans de carrière chez PMI, cela a été un énorme privilège de servir cette merveilleuse entreprise, son Conseil d’administration, ses employés et ses actionnaires. Je tiens à vous remercier tous de tout coeur pour ce formidable parcours qui a fait de PMI la société de tabac la plus importante et la plus progressiste au monde. Je me retire avec la ferme conviction que l’entreprise est entre de bonnes mains pour réaliser sa vision d’un avenir sans fumée”.

S’exprimant au nom du Conseil d’administration, Lucio Noto a déclaré : “Ces décisions sont le résultat d’un plan de succession pluriannuel rigoureux et bien exécuté et démontrent clairement à quel point notre entreprise est bien gérée. Le Conseil d’administration est assuré que sous la direction et l’orientation de Jacek et André, PMI continuera d’innover, de prospérer et d’accroître la valeur pour ses actionnaires. Je sais que je parle au nom de tous en exprimant ma profonde gratitude à Louis pour son énorme dévouement et ses formidables contributions à notre société tout au long de sa brillante carrière. Il manquera énormément aux membres du Conseil d’administration”.

André Calantzopoulos a dit: “C’est un honneur de suivre les traces de notre Président et ancien PDG, Louis Camilleri. Au nom de la direction de PMI, je tiens à lui exprimer notre profonde gratitude pour sa contribution exceptionnelle au succès de notre entreprise et pour son leadership, ses conseils, son dévouement et, surtout, son humanité. Au-delà de ce dirigeant hors pair, c’est une personne exceptionnelle et un ami qui nous manquera à toutes et tous”.

Calantzopoulos a poursuivi : “Au cours de mes sept années en tant que PDG, nous avons positionné PMI pour l’avenir et créé de meilleures options, fondées sur la science, pour les adultes qui, autrement, continueraient à fumer. Nous disposons du portefeuille de produits leader sur le plan mondial, tant pour les produits combustibles que pour les produits sans fumée, d’une équipe de direction exceptionnelle et d’une organisation très performante et qui apprend vite dans le monde entier. Nous sommes parfaitement positionnés pour poursuivre notre succès. Je suis très heureux de transmettre la responsabilité de PDG à Jacek. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Jacek pendant des décennies, je sais bien que sa passion pour l’entreprise et nos employés, son approche axée sur les résultats et sa connaissance approfondie de nos produits, systèmes, valeurs et investisseurs font de lui le dirigeant idéal pour assurer la croissance continue de notre entreprise et pour apporter de la valeur aux actionnaires.

“Je tiens à exprimer ma gratitude envers notre conseil d’administration, nos cadres supérieurs, nos employés, nos partenaires commerciaux et nos actionnaires pour leur soutien tout au long de ma carrière de cadre. Vous avez été une source inestimable d’inspiration et de force, et je me sens honoré d’avoir eu l’occasion de travailler à vos côtés”.

Jacek Olczak a commenté : “Je suis très honoré d’avoir l’opportunité de diriger PMI. En travaillant aux côtés d’André sur la transformation de PMI, nous avons développé les capacités nécessaires pour continuer à offrir une vision d’un avenir sans fumée et au-delà. Je m’engage à continuer à travailler avec André dans son nouveau rôle et avec toute l’équipe de PMI pour concrétiser l’énorme opportunité commerciale d’un avenir sans fumée, au bénéfice de nos consommateurs, de nos actionnaires et de la société”.

Olczak, 55 ans, a fait une longue carrière chez Philip Morris. Il a rejoint la société en 1993 et a occupé des postes dans les finances et de direction générale dans toute l’Europe, notamment en tant que Directeur général des marchés de PMI en Pologne et en Allemagne et en tant que Président de la région Union européenne avant sa nomination au poste de Directeur financier de PMI en 2012. Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Lodz, en Pologne.

Le Conseil d’administration a également nommé un nouveau membre, Michel Combes, avec effet immédiat.

Combes, un homme d’affaires français, est Président de SoftBank Group International et supervise plusieurs sociétés du portefeuille de Softbank. Il a été Directeur financier, puis Directeur général et membre du Conseil d’administration de Sprint, Directeur général de Vodafone Europe, Directeur général d’Alcatel-Lucent, Directeur général et Directeur des Opérations d’Altice, et Président et Directeur général du groupe SFR. Auparavant, il a occupé plusieurs postes au sein de ministères français, à France Télécom (notamment en tant que Directeur général adjoint et Directeur financier), et à TDF (Télédiffusion de France).

Philip Morris International (PMI) mène une transformation dans l'industrie du tabac pour créer un avenir sans fumée et, à terme, remplacer les cigarettes par des produits sans fumée, au bénéfice des adultes qui, autrement, continueraient à fumer, de la société, de l'entreprise et de ses actionnaires. PMI est une société internationale de tabac de premier plan, engagée dans la fabrication et la vente de cigarettes, ainsi que de produits sans fumée et de dispositifs et accessoires électroniques associés, et d'autres produits contenant de la nicotine sur des marchés en dehors des États-Unis.