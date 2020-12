“Aux origines des populismes: les fondements historiques d’un concept”, “Le modèle du parti populiste en question”, “La Tunisie post-2011: une transition entachée de populisme exacerbé”, “Islam politique et populisme”, tels sont les principaux articles parus dans le numéro quatre de la Revue tunisienne de science politique consacré au thème du populisme.

Le numéro comporte également deux autres articles (en anglais) sur le populisme en Italie, et en Hongrie et en Pologne.

A souligner que la Revue tunisienne de science politique a été créée début 2019 par l’Association tunisienne d’études politiques, en accord avec l’éditeur Nirvana. Elle entend donner la parole aux politologues tunisiens résidant en Tunisie ou à l’étranger, ainsi qu’aux politologues étrangers soucieux d’écrire sur l’évolution politique de leurs pays ou sur le monde arabe, ou sur des thèmes divers en usant des méthodes comparatistes, souligne une note de présentation de la revue.

La revue paraît en trois langues (français, arabe et anglais) pour augmenter ses chances de diffusion à l’étranger et de pénétration auprès des politologues des divers pays de différentes cultures.

Elle est dirigée par le professeur de science politique, Hatem M’rad, d’un comité scientifique de 30 membres à caractère international (tunisiens et étrangers), issus de différentes zones géographiques et spécialistes dans différents domaines en science politique et en sciences humaines.

Le comité de rédaction est constitué de onze membres de différentes nationalités. La revue est semestrielle, paraissant deux fois par an. Selon les circonstances et la conjoncture, la revue traite des sujets variés ou de thèmes spécifiques, précise la note de présentation.

La Revue propose également, outre des études et des contributions, des comptes-rendus de livres portant sur la science politique, paraissant en Tunisie ou à l’étranger. Le comité de rédaction applique, comme le prévoit sa charte scientifique, le principe de la double approbation des articles proposés, souligne la même source.