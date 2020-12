Une nouvelle application électronique qui permettra de faciliter les interventions, prendre des décisions immédiates dans la lutte contre les catastrophes et prévenir les risques, a été lancée, lundi, par le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Kamel Doukh a indiqué, lundi, dans une déclaration à l’Agence TAP, à l’occasion d’une visite effectuée à Ain Drahem (gouvernorat de Jendouba) que cette application qui sera généralisée sur toutes les directions régionales du ministère, autorisera le contrôle des équipements et du mouvement des différents moyens de transport et permet aux responsables d’assurer le suivi instantané.

Doukh a également effectué, une visite au gouvernorat du Kef pour prendre connaissance des préparatifs de la région pour la saison d’Hiver afin de prévenir des perturbations climatiques. Il a, à cette occasion, avancé que le département de l’équipement mettra en place, au cours de l’année prochaine, une nouvelle stratégie pour protéger les villes du risque d’inondations, laquelle s’étalera jusqu’à l’année 2050.