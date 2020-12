Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé, dimanche 13 décembre, les présidents des structures d’appui à la Tunisie en France à accorder plus d’attention aux préoccupations des Tunisiens résidant en France, et à veiller à leur présenter des services répondant à leurs attentes.

Lors d’une rencontre, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, avec les chefs des missions consulaires accrédités en France et les présidents des structures d’appui, dont l’Agence de promotion de l’investissement extérieur, l’Office national du tourisme, Tunisair et la CTN, Mechichi a souligné, par la même occasion, l’impératif de se rapprocher davantage de la communauté tunisienne résidant en France et de l’encourager à investir dans leur mère patrie.

Actuellement en visite officielle en France, Mechichi a salué l’effort déployé par les responsables des structures précitées, les appelant à œuvrer davantage pour servir la Tunisie et défendre ses intérêts, lit-on, dans un communiqué, rendu public, dimanche soir sur la page officielle de la présidence du gouvernement.