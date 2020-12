La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (31e mondiale) a fait savoir que son objectif pour l’année 2021 est de se classer dans le Top 10 des joueuses mondiales, assurant être “capable de relever ce défi”, notamment, avec sa grande expérience acquise en 2020.

Jabeur qui s’exprimait, samedi matin, en conférence de presse à Monastir, a indiqué poursuivre actuellement sa préparation en prévision de la saison à venir et être heureuse d’y procéder sous la conduite d’un staff technique tunisien.

Elle n’a, par la même occasion, pas omis de louer l’appui dont elle bénéficiait de la part des supporters et des sponsors, ce qui l’a poussé à réaliser des résultats probants en 2020.

Et la tenniswoman d’expliquer que le calendrier des prochains tournois n’est pas encore bien clair, en raison de la pandémie du Coronavirus, faisant remarquer que selon les premières données, un tournoi est prévu à Abu Dhabi voire à Fujaïrah, le 4 janvier prochain et un autre tournoi en Australie.

Ons Jabeur a, en outre, évoqué les difficultés qu’elle avait endurées à cause de l’épidémie Covid-19, en particulier en août dernier, lors de l’US Open et avant ça à l’occasion du tournoi de Roland Garros où le temps était particulièrement froid et pluvieux.

Elle estime, néanmoins, que l’issue de cette dernière compétition était “positive” avec une élimination à un stade relativement avancé (huitièmes de finale).

Pour sa part, la présidente de la Fédération tunisienne de tennis (FTT), Salma Mouelhi a indiqué que la joueuse de tennis tunisienne effectue actuellement un stage de préparation de 30 jours à Monastir, avec un staff 100 pc tunisien soucieux d’élever davantage son niveau.

Côté financier, la FTT s’est chargée d’assurer le salaire du préparateur physique de Jabeur pendant deux ans, et le ministère de tutelle d’allouer une enveloppe conséquente à la tenniswoman tunisienne, a ajouté Mouelhi.

Sachant que l’enveloppe en question n’a pas encore été versée, Jabeur profite du soutien des sponsors en tant qu’ambassadrice du tennis tunisien.