Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Tunis, entre l’Instance tunisienne de l’Investissement (TIA) et le Pôle de compétitivité de Sousse ” Novation City ” en vue d’améliorer davantage les services d’encadrement des investisseurs en les soutenant durant les différentes phases de réalisation de leurs projets.

Ce mémorandum d’entente, signé par le Président de la TIA Beligh Ben Soltane et le DG du Pôle de compétitivité Novation City, Hichem Turki, vise à fournir tous les moyens et opportunités permettant la création et l’extension des projets dans le gouvernorat de Sousse.

Ainsi, les investisseurs tunisiens et étrangers voulant investir dans la région de Sousse bénéficieront des services d’accompagnement par la TIA, en vue de faciliter la réalisation de leurs nouveaux projets, dans les meilleurs délais en plus de l’élargissement des activités des sociétés déjà implantées.

En vertu de ce mémorandum qui s’étale sur trois ans, il est convenu d’échanger les expertises dans le domaine de la promotion de l’investissement et d’appui aux investisseurs.

Les deux parties procéderont à l’institution d’un comité de pilotage, chargé de la mise en œuvre et le suivi de l’exécution du présent mémorandum d’entente. Ledit comité comportera des représentants des deux parties et se réunira une fois tous les trois mois pour la mise en place d’un plan d’actions et l’évaluation des actions déjà programmées.