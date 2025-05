La Tunisia Investment Authority (TIA) a présenté jeudi, lors de sa 21ème session de son Conseil Stratégique, le projet du rapport d’évaluation de la politique d’investissement 2024 qui évalue l’environnement d’investissement tunisien. Plusieurs recommandations stratégiques et opérationnelles ont été issues de cette évaluation de la politique d’investissement 2024.

Il s’agit principalement de la simplification administrative via l’instauration d’une autorisation tacite et la digitalisation des procédures, l’optimisation des incitations fiscales par leur ciblage sur les secteurs stratégiques, et l’amélioration de l’offre foncière à travers la création de zones économiques spécialisées notamment dans les industries créatives comme l’industrie cinématographique et le gaming.

La TIA a souligné que ce rapport s’appuie sur une analyse comparative internationale et les retours des acteurs publics et privés, complétées par une analyse économétrique du système d’incitations à l’investissement et une enquête de perception pour Identifier les principaux risques rencontrés par les investisseurs, a indiqué la TIA dans un communiqué

Il identifie également les principaux défis structurels – complexité administrative et incitations, autorisations et accès aux marchés, accès limité au foncier et efficience des incitations – tout en dressant le bilan des réformes de 2024.

La 21ème session du conseil stratégique de la TIA, tenue sous la présidence de Namia Ayadi, est une plateforme de dialogue public-privé qui a pour vocation de proposer des réformes structurantes afin d’améliorer l’environnement d’investissement en Tunisie, en s’appuyant sur des évaluations annuelles, une veille stratégique et des benchmarks internationaux.

La session a débuté par une présentation du Directeur Général de KOTRA Alger (Korea Trade-Investment Promotion Agency), Myoung Chul JANG, sur les axes stratégiques de la politique d’investissement coréenne.

Il a mis en lumière les secteurs prioritaires pour une coopération renforcée entre les deux pays, notamment les technologies vertes, l’industrie automobile, les énergies renouvelables et les industries créatives (Gaming). Cette présentation a permis d’identifier des pistes concrètes pour intensifier les échanges commerciaux et les flux d’investissements directs.

Les discussions ont permis aux membres du conseil d’échanger sur les implications de ces évolutions pour la Tunisie. Cette session vise à renforcer la démarche stratégique et à guider les interventions futures en vue d’élaborer une stratégie nationale d’attraction des investissements.