Dans le cadre du projet TUNES LAB, Akacia Productions avec le soutien du programme Tfanen-Tunisie Créative lance un appel à candidatures pour un atelier de formation sur ” l’Organisation de concerts ” qui se tiendra du 2 au 6 janvier 2021 au Centre Culturel International de Hammamet.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 Décembre 2020.

20 participants et participantes seront sélectionnés pour bénéficier de cette formation.

les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 ans, être intéressés par la musique et la production de spectacles, résider sur les zones géographiques de Siliana, Gafsa et Menzel Bourguiba et doivent être disponibles et s’engager à être présents sur toute la période de la formation.

Pour s’inscrire, les candidats sont appelés à remplir ce formulaire https://tunesproject.com/candidature/

Tunes LAB est un programme initié par Akacia productions et soutenu par Tfanen – Tunisie Créative, un projet d’appui au renforcement du secteur culturel, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles. Le projet est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne), mis en œuvre par le British Council.

Ce projet est une composante d’un processus plus vaste qui vise à appuyer et développer l’écosystème de la Musique – artistes, professionnels et public – des pays arabes et africains afin de pouvoir créer et produire des œuvres musicales de qualité qui atteignent leur public.

Il aspire à la professionnalisation dans les métiers connexes de la musique et ce, grâce au travail sur l’employabilité des jeunes à travers l’acquisition des compétences indispensables pour aborder le marché du travail.

Il s’emploie ainsi à renforcer leurs capacités en techniques du son, management d’artistes et organisation de concerts afin de multiplier l’impact d’initiatives visant le secteur et son employabilité.

Ce projet vise à combler l’écart entre la demande de compétences dans l’écosystème musical en permanente ascension et l’offre quasi-absente due à un manque d’employabilité auprès des jeunes semi-professionnels.